Yenidoğan Çetesi Davasında İlk Duruşma Yarına Ertelendi

İstanbul'da, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebek sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasının ilk duruşması, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı ve 8'i kadın olmak üzere 22 tutuklu sanığın yanı sıra 19 tutuksuz sanık ve avukatları da salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

SEGBİS'te yaşanan arızanın ardından yeniden başlayan duruşmada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu gibi önemli isimler davanın tarafı olma taleplerini dile getirdi. Ancak mahkeme, sanıkların katılma taleplerini reddetti.

Duruşmada tutuklu sanıklardan hemşire Hakan Doğukan Taşçı, “Benim bir kuruş para kazandığım yok.” diyerek, bebeklerin sağlık durumları için gerektiğinde müdahalelerde bulunduğunu savundu ve birçok suçlamayı reddetti.

Daha sonra Taşçı'nın savunması sırasında, geçmişte yaşanan benzer olaylar ve hastanelerdeki uygulamalar gündeme geldi. Savunmasında “Yoğun bakımda doktor yoksa, benim yaptığım olabiliyordu.” ifadesini kullanan Taşçı, bebeklerin hastaneye sevk süreciyle ilgili de detaylarda bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi. Alınan kararlar ve gelişmeler, olayın tarafları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Adliye önünde basın açıklaması yapan TBB Başkanı Sağkan, “Bizler gözlemci olarak bu yargılamayı takip edeceğiz ve mağdur ailelerin avukatlarına destek vereceğiz.” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

İddianamede, sanık doktor Fırat Sarı ve diğer suç ortağının cinsinden kasten öldürme ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla yargılandıkları belirtiliyor; bu kapsamda sanıklara ağır hapis cezası isteniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Duruşma sırasında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Duruşma sırasında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan basın açıklaması yaptı.