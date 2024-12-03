Yenidoğan Çetesi Davasında Müştekiler Duygularını Paylaştı

İstanbul'da, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebeklerini yönlendirdikleri ve bu süreçte bebeklerin ölümüne sebep oldukları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 12. gününde devam etti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekilerden bazıları, yaşadıkları acı olayları ve duygusal anlarını aktardı.

Müşteki İfadeleri Dikkat Çekti

Müşteki Mehmet Hanifi Kaya, “Morgda bana çocuğumu bisküvi kutusunda verdiler. Ben bir cenaze arabası bekliyordum.” diyerek yaşadığı travmayı gözler önüne serdi. Eşinin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastaneden Esenler Güney Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Kaya, “Doğumdan sonra hastanede ödeme yapılması istendi.” ifadesini kullandı ve durumu normal olarak açıklama yapan sanıkların gece vakti arayarak bebeğinin yaşamını yitirdiğini bildirdiklerini anlattı.

Müşteki Mustafa Mevlüt Tokluoğlu, eşi ile birlikte iki bebek beklediklerini fakat bebeklerinden birinin hastanede hayatını kaybettiğini dile getirerek şikayetçi olduğunu belirtti. Tokluoğlu'nun eşi Esra Tokluoğlu ise bebeğinin ölümünü eşinden öğrendiğini ifade etti.

Hastane Uygulamaları ve Talepler

Müşteki Erhan Karaduman, doğum sonrası bebeğinin hastalığı hakkında kendilerine bilgiler verildiğini ve bebeğinin ölümünden etkilendiğini aktardı. Müşteki Benedict Nnayereugo Opara ise, çocuğu için hastaneye gittiklerinde doktorun “Çocuğun oksijene ihtiyacı var” dediğini ancak entübe edilmediğini kaydetti. Opara, hastaneye 500 dolar talep edildiğini ve bebeğinin sağlığı ile ilgili yaşadığı zorlukları detaylandırdı.

Opara, üç gün boyunca beyaz önlüklü doktorlar ile görüşmelerine ve hastane sürecinde yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekerek, “Bebeğim hastaneye gittiğimde kötüleşti,” diye değindi. Opara, hastanenin kendisine “Çocuğunuz sabah öldü” denildiğinde yaşadığı büyük yıkımı anlattı.

Duruşma sırasında Opara, bir hemşireyle iletişimi olduğu anlarda meydana gelen duygusal anları mahkeme başkanına aktardı. İfadesinde, “Evet, doktor buydu” diyerek Ajans'ın dikkatini çeken hemşire Hakan Doğukan Taşçı’dır.