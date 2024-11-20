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Yenidoğan Çetesi Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 'Yenidoğan çetesi' ile suçlanan hemşirelerin savunmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:46
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

İstanbul'daki bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden oldukları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın savunmaları sürüyor. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde adliyenin konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Toplamda 22'si tutuklu 42 sanık süreçte hazır bulundu.

Sanık Hemşirelerin İfadeleri

Tutuklu hemşire Cansu Akyıldırım, Medisense şirketinden kendisine gelen paralara dair şu ifadeleri kullandı: "Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat bey bana aylık olarak toplu para atar, bu parayı hemşirelere, kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım." Akyıldırım, hastanede yoğunluk durumunda dışarıdan aldıkları hemşirelerin sigortasız olduğunu belirtti ve bunun denetim sırasında sorun oluşturduğunu söyledi.

Akyıldırım, Fırat Sarı ile 2019'dan beri tanıştığını ve onunla beraber çalıştığını ifade ederek, "Bu zamana kadar maaşlı çalıştım. Herhangi bir maddi çıkar elde etmedim. Örgüt-çete varlığını asla kabul etmiyorum}" dedi.

Çağla Durmuş'un İfadeleri

Tutuklu hemşire Çağla Durmuş ise suçlamaları reddetti. Maaşlı çalışan olarak hiçbir hastanın ölümüne sebep olacak bir davranışta bulunmadığını savundu. Duruşma başkanı, Durmuş'a telefon görüşmelerine dair tapelerdeki ifadelerini sordu. Bu konuşmanın monitör düzensizliğinden ve hasta durumlarından bahsettiğini belirten Durmuş, "Fırat bey bazı dosyalarda değişiklik yapmamızı istiyordu. 'Hastayı entübe göster' diyordu." dedi.

İzleyicilerden Tepki

Duruşmanın öğle arasına verilmesinin ardından, izleyici kısmındaki bir kadın avukat, "Dursun Eryılmaz, öldürdüğün bebeğin annesiyim" diyerek bir sanığa seslendi. Olayların gidişatı adalet arayışında dikkat çekmeye devam ediyor.

Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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