Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Alınıyor: Hemşireler ve Hastane Yetkilileri İfadelerini Verdi

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 9. gününde sürüyor. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, adliyenin konferans salonunda gerçekleşmektedir.

Hemşire Renginar Molla'nın Savunması

Tutuksuz sanıklardan hemşire Renginar Molla, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, sadece hemşirelik yaptığını ve yönetimle bir ilgisi olmadığını ifade etti. Silivri Kolan Hastanesi'nde görevli olduğunu belirten Molla, "Para karşılığında bebek getirildiğini duymadım." dedi.

Molla, hastaların basamaklarının belirlenmesi konusunda sorumlu doktorunun Fırat Sarı olduğunu ve onun yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. "Fırat Sarı istiyor." ifadesini kullanarak, hastaların durumlarıyla ilgili gerekli değişiklikleri yaptığını ve doktorun yaptığı görevleri asla üstlenmediğini vurguladı.

Mustafa Kazan'ın Açıklamaları

Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, davadan önce kendi isteğiyle istifa ettiğini belirtti. Gözaltına alındığında yalnızca Gıyasettin Mert Özdemir ile görüştüğünü ve "Suçlamalarla ilgili örgütün varlığını kabul etmiyorum." dedi. Ayrıca, ilerleyen savunmasında "Hastane doktorlarına güvendim." diye konuştu.

Semiha Yavuz'un Savunması

Tutuksuz sanıklardan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz, suçlamaları ne denli kabul etmediğini dile getirerek, hasta ve yakınlarının memnuniyetine büyük önem verdiklerini ifade etti. "Yenidoğan yoğun bakımda yoğun denetimler yapıyoruz. Hastalarımızın durumu her an değerlendiriliyor." dedi.

Duruşmaya öğle arası verilmiştir ve sanıkların savunmaları devam edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.