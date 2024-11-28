DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,55 0,01%
ALTIN
2.941,16 -0,13%
BITCOIN
3.305.904,28 0,84%

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Alınıyor: Hemşireler ve Hastane Yetkilileri İfadelerini Verdi

İstanbul'daki yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunmaları dinleniyor. Hemşire Molla suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:37
Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Alınıyor: Hemşireler ve Hastane Yetkilileri İfadelerini Verdi

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 9. gününde sürüyor. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, adliyenin konferans salonunda gerçekleşmektedir.

Hemşire Renginar Molla'nın Savunması

Tutuksuz sanıklardan hemşire Renginar Molla, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, sadece hemşirelik yaptığını ve yönetimle bir ilgisi olmadığını ifade etti. Silivri Kolan Hastanesi'nde görevli olduğunu belirten Molla, "Para karşılığında bebek getirildiğini duymadım." dedi.

Molla, hastaların basamaklarının belirlenmesi konusunda sorumlu doktorunun Fırat Sarı olduğunu ve onun yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. "Fırat Sarı istiyor." ifadesini kullanarak, hastaların durumlarıyla ilgili gerekli değişiklikleri yaptığını ve doktorun yaptığı görevleri asla üstlenmediğini vurguladı.

Mustafa Kazan'ın Açıklamaları

Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, davadan önce kendi isteğiyle istifa ettiğini belirtti. Gözaltına alındığında yalnızca Gıyasettin Mert Özdemir ile görüştüğünü ve "Suçlamalarla ilgili örgütün varlığını kabul etmiyorum." dedi. Ayrıca, ilerleyen savunmasında "Hastane doktorlarına güvendim." diye konuştu.

Semiha Yavuz'un Savunması

Tutuksuz sanıklardan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz, suçlamaları ne denli kabul etmediğini dile getirerek, hasta ve yakınlarının memnuniyetine büyük önem verdiklerini ifade etti. "Yenidoğan yoğun bakımda yoğun denetimler yapıyoruz. Hastalarımızın durumu her an değerlendiriliyor." dedi.

Duruşmaya öğle arası verilmiştir ve sanıkların savunmaları devam edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı
2
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı
4
DSÖ: Gazze'den 17 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleşti
5
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
6
İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil
7
Bosna Hersek'te 'Silahlı Kuvvetler Günü' Coşkuyla Kutlandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı