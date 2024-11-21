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Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İtiraflar ve Savunmalar Devam Ediyor

Yenidoğan çetesi davasında tutuklu sanıkların akıl almaz savunmaları dikkat çekiyor. Funda Özen ve Renas Kılıç’tan çarpıcı ifadeler.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:31
Yenidoğan Çetesi Davasında Şok İtiraflar ve Savunmalar Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Sürüyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada savunmalar alınmaya devam ediyor.

Duruşmaya Katılım

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı dahil olmak üzere 22'si tutuklu 36 sanık ve avukatları katıldı. Ayrıca, bazı tutuksuz sanıklar bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandılar.

Duruşmaya, sanıkların iddia edilen bebek ölümlerine neden oldukları maktul "Kaya" bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya ve avukatı da katıldı. Çok sayıda avukat ve basın mensubu da duruşmayı izliyor.

Funda Özen'den Çarpıcı Savunma

Esenyurt Reyap Hastanesi'nin medikal muhasebe biriminde çalışan tutuklu sanık Funda Özen, "Yenidoğan çetesi" ile ticari ilişkisinin bulunmadığını belirtip dosyadaki çoğu kişiyi tanımadığını açıkladı. SGK faturalandırmalarının yapıldığını vurgulayan Özen, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Özen, duruşmada yaptığı açıklamada, "SGK'de tıbbi evraklarla oynama yapıldığı ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğim düşünülüyor. Benim tıbbi bilgim yokken, tıbbi bir evrakta oynama yapmam söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Renas Kılıç'ın İtirafları

Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Renas Kılıç ise Reyap Hastanesi'ndeki işine, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından özverili çalışmaları nedeniyle alındığını söyledi. Kılıç, 112 Acil Servisi devre dışı bırakarak bebek sevkleri sağladığı iddialarına da cevap verdi.

Kılıç, "112'nin bu kadar basit bir sistem olmadığını, her hastanın alınması için gerekli protokolün bulunduğunu" dile getirerek, kendisinin hiçbir hasta veya hastaneden para almadığını savundu. Ayrıca, basında yer alan haberler nedeniyle hem kendisinin hem de ailesinin linç girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

Kılıç, "İki depremde de enkaz altında kaldım, yine de görev aldım. Burada bebek ölümü ile suçlanmıyorum, ama hepimize bebek katili deniyor. Adalete sığınıyorum." diyerek duruşmayı sonlandırdı.

Yaşanan Gerginlik

Duruşma sırasında, gazetecilerin bulunduğu bölümde bir sanık yakını bir muhabire tepki gösterince ortam gerildi. Gazetecilerle karşılıklı tartışmaya giren sanık yakını, duruşma salonundaki polis memurları tarafından uzaklaştırıldı.

Duruşma, Kılıç'ın savunmasının ardından öğle arası verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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