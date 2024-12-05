Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuklama Kararları Çıktı

Yenidoğan Çetesi Davasında Önemli Gelişmeler

İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada, önemli kararlar alındı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına ve 4 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme Ara Kararını Açıkladı

Duruşma, mahkeme heyetinin sanık avukatlarını dinlemesinin ardından gerçekleşti. Mevcut durumda tutuklu bulunan 22 sanığın hallerinin devamına karar verilerek, müştekilerin davaya katılma talepleri kabul edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın da davaya katılma talepleri onaylandı.

Tutuklama Kararları ve Yakalama Talimatları

TRG Hospitalist Hastanesi doktorları Mehmet Gürül, İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik'in tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca, Birinci International Hastanesi sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesi mesul müdürü Ali Dirik, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İddianamede Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın başında bulunduğu suç örgütünün amacı açıkça belirtiliyor: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak ve SGK'den en yüksek ödemeyi almak. Sanıkların, hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır göstererek gereksiz yatış süreleri sağladığı ve bu şekilde maddi kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

Cezai İstemler

İddianamede, sanıklar için 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezası talep ediliyor. Doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen, 10 bebeğin ölümü nedeniyle kasten öldürmek ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Öte yandan, 44 sanık için de benzer suçlardan ceza isteniyor.

Mahkeme Duruşması Ertelendi

İstanbul'daki duruşma, eksik hususların giderilmesi için 13 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, duruşma salonundaki sanıkların tutuklama kararının ardından jandarma tarafından salondan çıkarılmasına müsaade etti.