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Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Alındı

İstanbul'da yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunmaları yapıldı, başhekim Yılmaz suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:20
Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Alındı

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da, yenidoğan acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 47 kişinin davasında tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Tutuksuz Sanıkların Savunmaları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım, 12 yıldır yenidoğan yoğun bakımda çalıştığını belirtirken, hastaların raporlarının uygun olmadığını ifade etti. Kırım, “Sekreter hanım üç günlük izinde olduğu için yazılmamıştı,” dedi ve denetimlerde akciğer grafisinin incelenmediğini vurguladı. Ayrıca, maaşını hastaneden aldığını, kendisine gönderilen bir ücretin var olduğunu söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet Atilla Yılmaz, Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi olarak suçlamaları reddetti. Yılmaz, “Kamuyu bilerek ve isteyerek dolandırmam bence hayatın olağan akışına aykırı,” ifadesini kullanarak, hastaneye gelen bebeklerin %75'inin kendi hastanelerinde doğduğunu belirtti.

Büyükköleş’in İddiaları ve Tepkiler

Tutuksuz sanıklardan Ayşe Gizem Büyükköleş, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in bebeğin yenidoğan servisinde olmaması gerektiğini söylediğini iddia etti. Büyükköleş, “Opara bebek bize teslim edilirken, durumunun iyi olduğu söylendi,” diyerek hastane içindeki iletişim eksikliklerini dile getirdi.

Mahkeme başkanının, savunma yapan hemşirelerin bilgi eksikliğine yönelik tepkisi dikkat çekti. “Doktora soruyorum, yok. Başhekime soruyorum o dünyadan bir haber,” diyerek duruma eleştirel yaklaştı.

Dava Süreci ve İlerleyen Durum

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Bu davada sağlık sisteminin işleyişine dair ciddi eleştiriler, sanıkların ifadeleriyle gün yüzüne çıkıyor. Sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi konularında detaylı incelemelerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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