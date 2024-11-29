Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Başladı

İstanbul'da, yenidoğan çetesi olarak adlandırılan davada, sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. 18 Kasım'da başlayan duruşmalar, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenleniyor ve toplamda 47 sanık yargılanıyor.

Duruşmanın 10. gününde, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ve 22 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşma, çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi ve mahkeme salonu ile dışındaki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Sanıklardan Hıdır Yüksel, tutuksuz olarak duruşmada savunmasını yapıyor.

İddianamedeki Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün hasta bebekleri önceden anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

İddianamede, Fırat Sarı'ya ait suç örgütünün, acil bebek hastalarını uygun sağlık hizmeti sunan hastaneler yerine kârlı görünen hastanelerine sevk ettiği belirtiliyor. Daha ağır durumdaki hastaların daha uzun süre hastanelerde tutulmasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan yüksek miktarlarda ödeme alındığı ifade ediliyor.

Cezai İstemler

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, 8'i kadın olan 44 sanık hakkında da benzer suçlardan ceza istemleri bulunmaktadır.

İddianamede, dolandırıcılık yoluyla suç işleyen hastaneler ve şirketlere de yaptırımlar önerilmekte, kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep edilmektedir. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da ise 1 hastanenin ruhsatı bu soruşturma kapsamında iptal edilmiştir.

Ayrıca, bu soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin makamında ölümle tehdit edilmesi olayları da dikkat çekmiş, bu kişiler tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.