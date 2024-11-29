DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Başladı

İstanbul'da yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. 47 sanığın yargılandığı duruşma 10. gününde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:40
Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Başladı

İstanbul'da, yenidoğan çetesi olarak adlandırılan davada, sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. 18 Kasım'da başlayan duruşmalar, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenleniyor ve toplamda 47 sanık yargılanıyor.

Duruşmanın 10. gününde, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ve 22 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşma, çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi ve mahkeme salonu ile dışındaki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Sanıklardan Hıdır Yüksel, tutuksuz olarak duruşmada savunmasını yapıyor.

İddianamedeki Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün hasta bebekleri önceden anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

İddianamede, Fırat Sarı'ya ait suç örgütünün, acil bebek hastalarını uygun sağlık hizmeti sunan hastaneler yerine kârlı görünen hastanelerine sevk ettiği belirtiliyor. Daha ağır durumdaki hastaların daha uzun süre hastanelerde tutulmasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan yüksek miktarlarda ödeme alındığı ifade ediliyor.

Cezai İstemler

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, 8'i kadın olan 44 sanık hakkında da benzer suçlardan ceza istemleri bulunmaktadır.

İddianamede, dolandırıcılık yoluyla suç işleyen hastaneler ve şirketlere de yaptırımlar önerilmekte, kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep edilmektedir. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da ise 1 hastanenin ruhsatı bu soruşturma kapsamında iptal edilmiştir.

Ayrıca, bu soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin makamında ölümle tehdit edilmesi olayları da dikkat çekmiş, bu kişiler tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran ve Avrupa, Nükleer Müzakerelerde İlk Adımı Atıyor
2
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı
3
Myanmarlı Aktivist, UCM'nin Tutuklama Talebini Yetersiz Buldu
4
Huawei HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Yarışında Yeni Bir Dönem Başlattı
5
Ankara'da Trafik Sorununa Çözüm: Sıkışıklık Ücretlendirmesi ve Mesai Saati Değişikliği Önerisi
6
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 İşçi Temsilcisi Olacak
7
Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor