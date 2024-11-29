Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Başladı

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

İstanbul'da, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine acil hasta sevkleri nedeniyle bebek ölümlerinde rol oynadığı iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada, ilk olarak doktor Hıdır Yüksel söz aldı.

Doktor Yüksel’den Açıklamalar

55 yıllık tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Yüksel, Reyap Hastanesi'nde mesul müdürlüğünü yaptığını belirtti. Çalıştığı hastanede yolsuzluk yapılmasının imkansız olduğunu ifade eden Yüksel, "Anne-babadan hiç şikayet almadık. Hastane düzenli olarak denetleniyor," dedi.

Ayrıca, tutuklu sanıklardan Fırat Sarı’nın sözleşmesi hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade eden Yüksel, mali konularda herhangi bir yetkinliğinin olmadığını belirtti.

Sanık Ali Aksu’nun Savunması

Bir diğer tutuksuz sanık doktor Ali Aksu ise 32 yıllık meslek hayatında binlerce ameliyat gerçekleştirdiğini ve böyle bir davada yer almaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Epikrizin hastaya uygulanan tüm işlemlerin kaydedildiği bir belge olduğunu belirten Aksu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hastaneleri denetleme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Davalara neden olan tartışmalar SGK'nın ödeme yapma düzeyleriyle ilgili," dedi.

Aksu, 6 aylık Michelle Nwandı Opara bebeğin ölümü hakkında detaylar vererek, bebeğin muayene sonrası taburcu edildiğini, daha sonra durumunun kötüleşmesiyle tekrar hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu anlattı. Opara bebeğin gelişim geriliği çektiğini vurgulayan Aksu, otopsi yapılmadığını, bu konuda talepte bulunduğunu belirtti.

Aksu, adı geçen suç örgütünün varlığını kabul etmediğini, kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini ifade etti. "Bu dava, sağlık çalışanlarının işbirliği yaparak hayata yeni gözlerini açan bebeklerin öldürüldüğü algısı oluşturmasının ilk örneğidir," diyen Aksu, tarafına yönelik medyada itibar suikastı yapıldığını da sözlerine ekledi.

Duruşma, tutuksuz sanık Bahar Kanık’ın savunmasıyla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.