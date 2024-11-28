Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 9. gününde sürüyor.

Duruşma Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip ederken, salon ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

18 Kasım'da başlayan ve 22 tutuklunun savunmalarını yaptığı duruşmalar, bugün tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Sanıklardan hemşire Renginar Molla savunmasını gerçekleştiriyor.

İddianame Üzerinden Gelişmeler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün yönetiminde diğer sanık doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir olduğu belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün asıl amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini etkisiz hale getirerek doluluk oranını arttırmak olduğu kaydediliyor. Hastaların sağlık durumlarının olduğundan daha kötü gösterildiği ve gereğinden fazla süreyle yatırıldığı iddia ediliyor. Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yüksek ödemeler alındığı belirtiliyor.

Ceza İstemleri ve Öneriler

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için bebek ölümleri nedeniyle kasten öldürmeye neden olma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, Gıyasettin Mert Özdemir'in de benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapse mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat sağlanan hastaneler ve şirketler için de kapatma ve güvenlik tedbiri uygulanması isteniyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı iptal edilmişken, bu hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edilmiştir.

Öte yandan, yenidoğan çetesini araştıran Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit eden kişiler de tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.