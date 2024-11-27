Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıkların Savunmalarına Devam Ediliyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

İstanbul'da bebek acil hastalarının, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 8. gününde devam ediyor.

Mahkeme ve Sanıkların Durumu

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı da dahil olmak üzere toplam 22 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

18 Kasım Pazartesi'den itibaren 22 tutuklu sanığın savunmalarını yaptığı duruşmada, şu anda tutuksuz sanıkların beyanları alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım'ın savunması dinlenmekte.

Duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip ederken, salon önünde polis ekipleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı.

İddianame ve Suçlamalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın liderliğindeki suç örgütünün, sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından sevk ve idare edildiği belirtiliyor.

İddianamede suç örgütünün esas hedefinin, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sisteminin bertaraf edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor. Sanıkların hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır göstererek, SGK’dan yüksek ücret tahsil ettiği ifade ediliyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine, şüphelilerin seçim yaptığı hastanelere yatırıldığı ve böylece örgüt üyeleri arasında kar paylaşıldığı iddia ediliyor.

Ceza İstemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Benzer suçlardan Gıyasettin Mert Özdemir için, 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. Ayrıca, toplam 44 sanık hakkında da ceza istemleri bulunuyor. İddianamede dolandırıcılık suçları nedeniyle sorumlu hastanelere güvenlik tedbiri uygulanması ve varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş ve bu hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edilmiştir. Ayrıca, yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada çalışan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.