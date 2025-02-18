Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

Yenidoğan Çetesi Davasının Üçüncü Duruşması Yapıldı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını belirli özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı ile birlikte 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Duruşma süreci, çok sayıda basın mensubunun takip ettiği bir ortamda, salonun güvenliğini sağlamak için yoğun güvenlik önlemleri ile başladı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakları okudu ve duruşmanın seyrine yönelik ilk adımlar atıldı.

Cezaevinde intihar eden sanık İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, söz almak istedi fakat mahkeme başkanı, müvekkilinin dosyasının düşmesi dolayısıyla söz verilemeyeceğini belirtti. Müdahale eden avukat, suçlamaların düşmediğini ve beyanda bulunmak istediğini ifade etse de mahkeme başkanı onun taraf olmadığını ve dışarı çıkarılması gerektiğini iletti. Mantar, sanık Fırat Sarı'nın da avukatlığını yaptığını vurgulayarak dışarı çıkarılamayacağını söyledi. Ayrıca, sanıkların kamuoyunda yargısız infaza maruz kaldığını öne sürerek, duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Davanın Geçmişi ve İddianamenin Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün, sanık İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yönetildiği belirtiliyor. İddianamede, suç örgütünün amacı olarak, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yüksek ödemeler almak olduğu kaydediliyor.

Sanıkların, hasta bebeklerin sağlık durumunu olduğundan daha ağır gösterdiği ve yetkisiz bir şekilde hastanelere sevk ettikleri ifade ediliyor. Bu süreçte SGK'den yüksek ücretler alındığı ve bazı hasta yakınlarından fazla para talep edildiği anlatılıyor. İddianameye göre, bebek hastaların uygun sağlık hizmeti alması yerine, örgüt tarafından karlı görülen hastanelere yönlendirildiği ve elde edilen kazancın sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığı aktarılmaktadır.

Cezaların Belirlenmesi

İddianamede, sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü dolayısıyla toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir içinse 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer şekilde hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, dolandırıcılık suçlarından sorumlu hastaneler ve şirketler için güvenlik tedbiri uygulanması talep ediliyor. Soruşturma dahilinde, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş olup, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmiştir.

Son olarak, yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden kişiler de tutuklanmış durumdadır.

Duruşma süreci tutuksuz sanıklardan dördünün tutuklanmasıyla devam ederken, firari konumda bulunan bazı sanıklar için yakalama çalışmaları sürmektedir.