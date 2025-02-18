Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Yarın Yapılacak

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olduğu iddia edilen 'yenidoğan çetesi' davasının üçüncü duruşması ertelendi. 46 sanık yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:12
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Yarın Yapılacak

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Erteldi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması yarına ertelendi. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tanıkların İfadeleri Dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen hemşire Şenay Çalıkoğlu, olay tarihinde Birinci Hastanesi'nde çalıştığını ifade ederek, "Opera bebek, devlet hastanesinden gelmişti. Ertesi gün ben gittiğimde herkes bebeğin başında kan almaya çalışıyordu. Nabzını hissedemediğini söylediler. Monitörler de yanlış gösteriyordu" dedi. Çalıkoğlu, çocuk doktoru Şeyhmus Çelik'in bebek geldiğinde hastanede olmadığını, genelde bebeklerle Hakan Doğukan Taşçı'nın ilgilendiğini aktardı.

Ayrıca, Güney Hastanesi'nde ölen Kaya bebe üzerine konuşan doktor Oktay Torun, "500 gram doğan bir bebeği yaşatmak çok zor" diyerek, "Kaya bebeği hiç görmedim, ama başhekim belge imzalatmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Sanık ve Tanıklar Arasındaki Gerilim

Tanık beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak, sanık İlker Gönen'in vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesini talep etti. Tutuklu sanık Fırat Sarı, kayıplarını ifade ederek, "Türkiye'nin en iyi çocuk hekimini kaybettik" derken, Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök, Sarı'nın değerlendirmelerine karşı çıkarak, aralarındaki görüş ayrılıklarını dile getirdiler.

Sonuç olarak, mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

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