Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Gün: Sanık Sayısı 47’ye Yükseldi

Yenidoğan Çetesi Davasında Yargılama Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 47 sanığın yargılandığı yenidoğan çetesi davasının duruşması, 3. gününde sürüyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı ve 22'si tutuklu olmak üzere 42 sanık katıldı. Ayrıca bazı tutuksuz sanıklar, bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada yer aldı.

Tutuklu Sanıkların Savunmaları Alınıyor

Duruşmaya, çok sayıda avukat ve basın mensubu da izleyici olarak katıldı. Bu süreçte, tutuklu sanık Cansu Akyıldırım'ın savunması dinleniliyor. Dava salonu ve çevresinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınarak, olayların güvenliği sağlanıyor.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın suç örgütünün elebaşı olduğu belirtiliyor. İddianamede, bu örgütün ana amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan yüksek ödeme almak için hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır gösterdiği vurgulanıyor.

Ceza İstemi ve Cezai Yaptırımlar

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmektedir. 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede ayrıca, dolandırıcılık suçu işleyerek maddi menfaat temin eden hastaneler için de güvenlik tedbiri uygulanması ve kapatılması talep ediliyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler başka hastanelere sevk edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.