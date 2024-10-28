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Yenidoğan Çetesi İddiaları: 350 Şikayet ve Devam Eden Soruşturmalar

İstanbul'da 'yeni doğan çetesi' ile ilgili şikayetler artarak 350'ye ulaştı. Dava süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:59
Yenidoğan Çetesi İddiaları: 350 Şikayet ve Devam Eden Soruşturmalar

Yenidoğan Çetesi İddialarında Şikayet Sayısı 350'yi Geçti

İstanbul’da, 12 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla birlikte hareket eden kişilerin, bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç elde ettiği iddiaları devam ediyor.

Soruşturma ve Dava Süreci

Şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaşmış durumda. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakkında dava açıldı. İddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

İddianamede belirtilen hastanelerde bebeklerini kaybeden aileler, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetlerini sunuyorlar. Şu ana kadar yapılan şikayetlerden 100’ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletildi.

İddianamenin İçeriği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 10 bebek 'maktul', 5 kişi 'müşteki', Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü 'suçtan zarar gören' olarak tanımlandı. Ayrıca, sağlık şirketleri ve hastaneler de 'malen sorumlu' konumunda yer alırken, 47 kişi sanık statüsünde listelendi.

Bu süreçte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yönlendirmiştir.

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