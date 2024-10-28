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Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 47 sanıklı davanın ilk duruşmasını 18 Kasım'da gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:14
Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

Yenidoğan Çetesi Davasında Gelişme

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan davada, 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşmasının 18 Kasım tarihinde yapılmasına karar verildi.

İddianamenin Detayları

İddianame, İstanbul'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerin, bebek acil hastalarını belirlenen özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdiği ve sonrasında ölümlerine neden oldukları iddialarını kapsıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan 1399 sayfalık iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki" olarak yer almakta. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü, sağlık şirketleri ve hastaneler de "suçtan zarar gören" veya "malen sorumlu" kategorisinde belirtiliyor.

Sanıkların Yüz Yüze Kalacağı Cezalar

Sanıklarından Fırat Sarı ve İlker Gönen'in, 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmekte. Diğer bazı sanıklar için benzer suçlamalarla hapis cezaları öngörülmekte. Gıyasettin Mert Özdemir'e ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Mali Sorumluluk ve Güvenlik Tedbirleri

İddianamede, hastanelerin ve bağlı şirketlerin dolandırıcılık suçu işleyerek maddi menfaat elde ettiklerine dair talepler yer alıyor. Bu nedenle söz konusu tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanması ve ilgili hastanelerin kapatılması talep ediliyor. Ayrıca, İstanbul’da 9, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ise 1 hastanenin ruhsatının iptal edilmiş olduğu bilgisi de soruşturma kapsamında yer almakta.

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