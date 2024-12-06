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Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 15 Gözaltı, 11 Tutuklama

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:29
Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 15 Gözaltı, 11 Tutuklama

Yenidoğan Çetesi Operasyonu Devam Ediyor

Emniyet güçleri, yenidoğan çetesi ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, gözaltına alınanlardan 11'i, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Arka Planı

Soruşturma, sağlık ve çocuk hakları ihlalleriyle büyük bir skandala dönüşen yenidoğan kaçakçılığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında çete liderinin de bulunduğu öğrenildi.

Alınan Önlemler ve Süreç

Yine, soruşturmanın genişletilmesi ve başka şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Yetkililer, yeni gözaltıların olabileceğini belirtirken, konu hakkında kamuoyuna daha fazla bilgi verileceği ifade edildi.

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