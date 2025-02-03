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Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen'in Avukatına Soruşturma

Yenidoğan çetesi sanığı İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyu titizlikle yürütüyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:05
Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen'in Avukatına Soruşturma

Yenidoğan Çetesi Sanığının Avukatı Hakkında Soruşturma

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde, 1 Şubat'ta intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmekte.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

Açıklamada, İlker Gönen'in intiharının ardından avukatının sosyal medya ve görsel medyada yaptığı açıklamaların incelendiği belirtildi. Aydın Mantar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan adli soruşturma açıldığı kaydedildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Fırat Sarı ve 16 şüpheli tespit edilmiştir. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İlker Gönen dahil toplam 14 şüpheli yakalanmıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 1399 sayfalık iddianamede, Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in de örgütün sevk ve idaresini üstlendiği vurgulandı. İddianamede, sanıklar için toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Gönen, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücresinde yaşamına son vermiştir. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

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