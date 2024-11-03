DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.376.645,01 0,33%

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Asılsız İddialara Soruşturma Açıldı

Yenidoğan çetesine yönelik asılsız iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bazı haber müdürleri gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 02:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 02:39
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Asılsız İddialara Soruşturma Açıldı

Yenidoğan Çetesi İddialarına Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız haberlere yönelik resen soruşturma başlattı. Bu bağlamda, haberin ilk yayımlandığı kaynak olan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe ile birlikte bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Aldatıcı Paylaşımlar Toplumda Güvenliği Zedeliyor

Belirtilen asılsız paylaşımlar ve haberlerin, toplumda adalet duygusunu sarsmayı ve devletin diğer kurumlarını küçük düşürmeyi amaçladığı kaydedildi. Söz konusu paylaşımlar; "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarına giriyor.

Soruşturmanın Başlangıcı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür yanıltıcı bilgilerle ilgili derhal bir soruşturma açarken, gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınıyor. Soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Hollanda'da Fatih Camisi, Müzeler Gecesi'nde Büyüleyici Bir Deneyim Sunuyor
3
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Asılsız İddialara Soruşturma Açıldı
4
Düzce'de Yangın Felaketi: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
5
İzmir'de Uçuruma Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
6
İsrail Milletvekili'nin Skandal Fotoğrafı Tepki Çekti
7
Battalgazi'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor