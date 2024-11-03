Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Asılsız İddialara Soruşturma Açıldı

Yenidoğan Çetesi İddialarına Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız haberlere yönelik resen soruşturma başlattı. Bu bağlamda, haberin ilk yayımlandığı kaynak olan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe ile birlikte bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Aldatıcı Paylaşımlar Toplumda Güvenliği Zedeliyor

Belirtilen asılsız paylaşımlar ve haberlerin, toplumda adalet duygusunu sarsmayı ve devletin diğer kurumlarını küçük düşürmeyi amaçladığı kaydedildi. Söz konusu paylaşımlar; "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarına giriyor.

Soruşturmanın Başlangıcı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür yanıltıcı bilgilerle ilgili derhal bir soruşturma açarken, gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınıyor. Soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.