Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Devam Ediyor

Özel hastanelerde para kazanmak amacıyla bebeklerin hayatına son veren Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturma, detaylarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Çetenin işleyişine dair kanıtlar ve bebeklerin ölüm nedenleri netlik kazandı.

Bebeklerin Ölüm Nedenleri Açıklandı

Soruşturma dosyasındaki uzman raporlarına göre, çete üyeleri bebekleri, doktor gözetiminde olmaksızın yenidoğan ünitelerine yatırarak, tanıttıkları hemşirelerin hatalı tedavi yöntemleri, beslenme eksiklikleri ve pasif ötenazi uygulamaları ile ölümüne neden oldular.

Dr. Malik Türkay Esin’in Açıklamaları

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi uzmanı Dr. Malik Türkay Esin, CİMER’e gelen ilk ihbar sonrası başlatılan soruşturmayı ve süreci anlattı. Esin, Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’nun desteğiyle 6-7 aylık titiz bir araştırma süreci sonunda şüphelilerin gözaltına alındığını ifade etti.

Bebeklerin Ölüm Nedenleri

Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası - Müdahale edilmeyerek ölüm beklenmiş

Pasif Ötenazi İddiası - Müdahale edilmeyerek ölüm beklenmiş Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon Mustafa Sezer: Yetersiz Beslenme ve Yetersiz Takip

Yetersiz Beslenme ve Yetersiz Takip Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği Ayaz Karaduman: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale Michelle Nwando Opara: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları Bebek Kaya: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği Hayvanur Karakoç: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon Öykü Helvacı: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi Mive Serdarova: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme Yetersizliği ve Eksik Takip

Çete Üyeleri Arasındaki Tartışmalar

Skandalın ortaya çıkmasının ardından, "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin dinleme kayıtlarına yansıyan konuşmaları, olayın ne denli vahim olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayımlanan konuşmalar, çetenin karanlık işleyişi hakkında ipuçları veriyor.