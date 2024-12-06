Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 11 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Operasyonu

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları ile gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Adliyede nöbetçi savcılığınca sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun Eryılmaz, bu dosya için adliyeye getirildi ve savcılık sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, doktor Bener Mansuroğlu, Hilda Keykubad ve Zeki Ötünç, sekreterler Aslı Alemdağ, Gözde Polat ve Müberra Palabıyık, hemşire Nigar Kubilay, sağlık memuru Remzi Karaca, hasta bakım elemanı Seher Çuhadar, tıbbi sekreter Senanur Ünlü ve Dursun Eryılmaz'ın tutuklanmasına, mesul müdür İbrahim Oktay, hemşire Hilal Vatansever ve garson Meryem Küçükoğlu hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Operasyonun Detayları

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddia edilen 16 şüpheli tespit edildi. Organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı da şüpheliler arasında yer alıyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık tarihinde düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 dokter, 3 hemşire ve 5 sağlık çalışanının bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamayı başardı.