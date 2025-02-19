Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 34 Sağlık Personeline Meslekten Men Cezası

İstanbul'daki yenidoğan çetesi soruşturmasında 34 sağlık personeli 3 yıl meslekten men cezası aldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:44
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 34 Sağlık Personeline Meslekten Men Cezası

İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Yeni Gelişme

İstanbul'da yaşanan "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında, 34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Meslekleri Kurulu, bu konu hakkında geçen yıl ekim ayında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, hakkında soruşturma yürütülen sağlık personelinin durumu görüşüldü.

Kurul, 34 sağlık çalışanına, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde uygulanan en ağır ceza olan 3 yıl meslekten men cezası verilmesine karar verdi.

Bu karar, söz konusu personel için verilen ilk men kararı olarak kaydedildi. Adil yargılama süreçlerinin yanı sıra diğer idari işlemlerin sonrasında, bu sağlık personelinin mesleğini icra etmelerinin mümkün olmadığı ifade edildi.

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