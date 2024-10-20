Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Çorlu'daki Hastane Sevk Edildi

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Sevk Süreci Tamamlandı

Yenidoğan çetesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel hastanede, ruhsatı iptal edilen Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören hastaların sevk işlemi tamamlandı.

Hastalar Başka Hastanelere Yönlendirildi

Sevk edilen hastalar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastane Girişi Kapalıdır

Sevk işlemlerinin ardından hastanenin girişine güvenlik şeridi çekilerek kapısına "Hastanemiz kapalıdır" notu asıldı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi ile işbirliği yapılarak, bebek acil hastalarının daha önceden belirlenen özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderildiği ve bu süreçte ölümlere neden olunduğu iddiaları sürdürülmektedir.

Ruhsat İptali Kararı Tebliğ Edildi

Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine dün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından iletildi.