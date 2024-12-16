Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Kapatılan Hastaneye Saldırı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

İstanbul'da Özel Hastaneye Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul’da, Yenidoğan çetesi soruşturması çerçevesinde kapatılan özel hastaneye yapılan saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Uran Caddesi’nde bulunan Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Hastaneye zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Saldırının Sebebi: Çocuk Sağlığı İddiası

Olay mahalline ulaşan ekipler, hastanenin giriş kısmında bulunan camların kırıldığını gördü. Hastane yetkilisi olduğu belirtilen E.E. ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüşme yaptı. Şüpheli Ö.Y., polis ekiplerine çocuğunun hasta olmasından ötürü hastaneyi sorumlu tuttuğunu ve bu nedenle hastane duvarına aracıyla çarparak zarar verdiğini ifade etti.

Gözaltına Alındı

Yapılan incelemede alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin öncelikle cama ve kapıya vurduğu, ardından hastane duvarına aracıyla çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Kapsamında Ruhsat İptalleri

Yenidoğan çetesine dair soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, sağlık hizmetlerine son verilmişti.

İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneye saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneye saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.