Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Fezleke: 18 Şüpheliye Hapis Cezası İstemi

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Fezleke Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "yenidoğan çetesi" davasında, 18 şüpheli hakkında hazırlanan yeni fezlekenin detaylarına ulaşıldı. Söz konusu fezlekede, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden belirledikleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve bu süreçte haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

Şüpheliler Hakkında Başlatılan Soruşturmalar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan fezlekede, 17 şüpheli tespit edildi. Bu soruşturma, ana dosyada isimleri geçen fakat kamu davasında yer almayan bazı kişiler üzerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca, dosya kapsamında Mustafa Kemal Zengin hakkında resen soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Tehdit İddiaları ve Yasal Süreç

Şüpheli Mustafa Kemal Zengin'in, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, ana dosyada sanık olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için tehditkar söylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Zengin, savcıyla olan görüşmelerinin ardından 138 kez Beylikdüzü Medilife Hastanesi mesul müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile ve 1320 kez de avukat Aylin Arslantatar ile temas kurdu.

İhmaller ve Cezai Talepler

Fezlekede, Şeyhmus Çelik isimli doktor hakkında, maktul bebek Opara'nın kabulü sırasında gerekli tetkikleri yapmadığı gerekçesiyle "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan sorumlu tutulacağı belirtildi. Diğer şüpheliler hakkında ise 10 ila 15 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

Operasyonun Genişlemesi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fırat Sarı adlı doktorun organize suç örgütü lideri olduğu iddia ediliyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi yakalamış, ardından bu sayı 18'e çıkmıştır.

Fezlekede yer alan bilgilerin, "yenidoğan çetesi" ana dosyasıyla birleştirilmesi talep edilmiştir. Soruşturmanın yönü ve gelişmeleri dikkatle takip edilecektir.