DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
37,12 -0,24%
ALTIN
3.007,4 -0,45%
BITCOIN
2.315.658,37 0,15%

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yenidoğan çetesi soruşturmasında denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:53
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hızlı İlerleme

Sağlık Bakanı Dr. Memişoğlu, 25 Eylül 2023 tarihinde yürütülen yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, bu kapsamda olağanüstü denetimlerin yapıldığını vurguladı.

Denetimler ve Elde Edilen Veriler

Yürütülen denetimlerin anlık olarak gerçekleştirildiğini belirten Memişoğlu, söz konusu dosyaların büyük bir kısmının bu aşamada toplandığını ifade etti. Bu gelişmeler, soruşturmanın hızla ilerlediğini gösteriyor. Sonuç: Sağlık Bakanlığı'nın kararlı duruşu ve yürütülen denetimler, vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı
2
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon
3
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
4
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimleri Yeniden Yapılandırılıyor
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması
6
Bebek ölümlerine dair şüpheli gelişmeler
7
Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı