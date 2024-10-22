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Yenidoğan Çetesine Geçit Yok: Sağlık Bakanı Operasyonu Duyurdu

Savcılık iddianamesinin ardından hastanelerin ruhsatları iptal edildi, yenidoğan çetesi çökertildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:05
Yenidoğan Çetesine Geçit Yok: Sağlık Bakanı Operasyonu Duyurdu

Yenidoğan Çetesine Yönelik Operasyon

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapılan son çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, 26 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda "yenidoğan çetesi"nin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

Ruhsat İptalleri ve Delil Toplama Süreci

Memişoğlu, operasyon öncesinde delillerin titizlikle toplandığını vurgulayarak, özellikle hastanelerin ruhsatlarının iptal edilmesinin, durumu daha da ciddileştirdiğini ifade etti. Bu gelişmelerin ardından sağlık alanındaki denetimlerin artırılacağı belirtildi.

Toplum Sağlığı İçin Kritik Adımlar

Yapılan operasyonun, yalnızca mevcut durum üzerinde değil, toplum sağlığı açısından da önemli bir etki yaratacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı, bu tür suç örgütleriyle mücadelede kararlılıkla ilerleyeceğini duyurdu.

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