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Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

26 Nisan 2024'te gerçekleştirilen operasyonla yenidoğan çetesi çökertildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:05
Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Yenidoğan Çetesi Çökertildi

Sağlık Bakanı Ahmet Memişoğlu, 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Memişoğlu, operasyonun ardından toplanan delillerin çeteyi çökertmede etkili olduğunu vurguladı.

Operasyonun Detayları

Güvenlik güçleri, uzun süren bir çalışmanın ardından "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan organizasyona yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, çok sayıda zanlı yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Halkın Güvenliği İçin Önemli Adım

Bakan Memişoğlu, yapılan operasyonun halk sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını, bu tür suçların önlenmesi için mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

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