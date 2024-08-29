Yenidoğan 'Topuk Kanı' Taramaları ile 5 Bin Bebek Erken Tedavi Fırsatı Buldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'topuk kanı' taramaları, 2022 yılında 5 binden fazla bebek için kalıtsal hastalıkların erken tedavi edilmesine olanak sağladı.

1987 yılından bu yana Türkiye’de uygulanan Yenidoğan Tarama Programı, bebeklerde kalıtsal hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini ve tedavi edilmesini amaçlıyor.

Tarama Kapsamında Hangi Hastalıklar İnceleniyor?

Program doğrultusunda fenilketonüri (FKU), konjenital hipotiroidi (KHT), nörolojik bozukluklar ile seyreden biyotinidaz eksikliği (BE), kistik fibrozis (KF), konjenital adrenal hiperplazi (KAH) ve spinal musküler atrofi (SMA) gibi 6 genetik hastalığın taraması gerçekleştiriliyor.

Test Nasıl Uygulanıyor?

Bebeklerin topuğundan birkaç damla kan alınarak gerçekleştirilen test, iğneyle yapılan küçük bir delik açılmasıyla uygulanıyor. Kan örnekleri, özel filtre kağıtlarına damlatılarak Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarlarına gönderiliyor.

Kritik İlk Adım

Bebeğin yeterli miktarda beslenmiş olması, test sonuçlarının doğru çıkması açısından önemli. İlk hafta içinde aile hekimliklerinde ikinci kan örneği alınarak KHT, KAH ve KF hastalıkları da inceleniyor.

Erken Müdahalenin Önemi

Erken tanı alarak tedaviye yönlendirilen bebekler, kalıcı sakatlıklar, zeka geriliği ve beyin hasarı gibi sağlık sorunlarının önüne geçilmiş oluyor. 2023 yılında 931 bin 882 bebek tarandı ve 5 binden fazla kalıtsal hastalık tanısı aldı.

Özetle, 'topuk kanı' testleriyle yapılan bu taramalar, Türkiye'nin sağlık sisteminin bebeklerdeki kalıtsal hastalıkları erken tespit etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.