Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Seferleri Normalleşti

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın ardından seferler, yeniden normale döndü. Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, seferlerin durumu hakkında bilgi verildi.

Yaşanan aksaklık nedeniyle bir süre Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirilen seferler duraksamıştı. Ancak arıza giderildikten sonra, seferlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Metro İstanbul, yolculara rahat bir ulaşım sağlamaya devam etmek için çalışmaya devam ediyor.