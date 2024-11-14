Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yangın: Seferler Durduruldu

Yenikapı Metro İstasyonu'nda Yangın Çıktı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından hemen itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

İstasyon Seferlere Kapatıldı

Yangın yanında oluşan yoğun duman, istasyondaki yolcuları olumsuz etkiledi. Durumun ciddiyetini göz önünde bulunduran yetkililer, Yenikapı istasyonunu seferlere kapattı.

Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır," şeklinde bilgi verdi.

Ayrıca, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında yolcuların daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri düzenleneceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.