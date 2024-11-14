Yenikapı Metro İstasyonundaki Yangın Söndürüldü

Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda meydana gelen yangın, itfaiye ve metro istasyonu görevlilerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yürüyen merdivenlerden birinde, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıktı.

Olay Sonrası Tedbirler Alındı

Yangın ihbarıyla birlikte polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal etti. İstasyonda oluşan yoğun duman, yolcular üzerinde olumsuz etki yarattı ve bu nedenle istasyon seferlere kapatıldı. Yolcular, toplu taşıma açısından önemli bir aktarma noktası olan Yenikapı istasyonunda, görevliler tarafından ring seferlerine yönlendirildi.

Seferler Normale Dönüyor

İtfaiye ekiplerinin ve istasyon personelinin başarılı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Şu anda seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeri alınmaya başladı. Öte yandan, yangının meydana geldiği yürüyen merdivenin arızalı olduğu belirtiliyor ve bu bölümde geçişlere izin verilmiyor, onarım çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.