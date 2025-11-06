Yenikent’te Lazerle Hemoroid, Anal Fistül ve Kıl Dönmesi Tedavisi Başladı

Yenikent Devlet Hastanesi'nde hemoroid, anal fistül ve pilonidal sinüs tedavilerinde lazer uygulaması başladı; daha az ağrı ve hızlı iyileşme sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:26
Yenikent Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde hemoroid, anal fistül ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) hastalıklarının tedavisinde lazer yöntemi uygulanmaya başladı.

Modern cerrahi ile daha hızlı iyileşme

Op. Dr. Dila Önal, uygulanan lazer tedavilerinin klasik cerrahi yöntemlere göre daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve günlük yaşama daha hızlı dönüş imkanı sunduğunu aktardı.

Op. Dr. Önal, "Bu tedaviler çoğu zaman uzun süreli hastane yatışı gerektirmediğinden hasta konforunu artırmaktadır" dedi.

GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. DİLA ÖNAL

