Yeniköy Mahallesi'nde Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur'an Kursu Açılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yeniköy Mahallesi'nde Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur’an Kursu 07 Kasım Cuma saat 13:00'te açılıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:35
Yeniköy Mahallesi'ne yeni Kur'an Kursu

Melikgazi Belediyesi, her hafta okul, cami, Kur'an Kursu, Akıl Küpü Kütüphanesi ve aile sağlık merkezi gibi farklı yatırımların açılış ve temel atma programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yeniköy Mahallesi'nde yeni bir Kur'an Kursu daha hizmete giriyor.

Açılış bilgileri

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur'an Kursunun açılışı 07 Kasım Cuma günü saat 13:00'te gerçekleştirilecek. Açılış, Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak'ta yapılacak olup tüm hemşehriler davet edildi.

Başkanın açıklaması

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Melikgazi’mizde yeni açılışlarla, farklı ve yenilikçi yatırımlarla günden güne büyüyor; güçleniyoruz. Hemen her alanda ilçemiz için en iyi hizmeti sağlamayı amaçlıyor; çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Her mahallemizin kendine has ihtiyaçları söz konusu. Gerekli ihtiyaç tespitlerini sağladıktan sonra hemen işe koyuluyoruz. Hayırseverlerimizin destekleri de çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşımamıza yardımcı oluyor. Bu kapsamda Yeniköy Mahallemizde hayata geçirdiğimiz "Melikgazi Belediyesi Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur’an Kursu"muzun açılışını gerçekleştireceğiz. 07 Kasım Cuma günü saat 13:00’te, Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz, açılış heyecanımızı paylaşarak daha da büyüteceğiz inşallah. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'

