Yenimahalle'de oto tamir dükkanında yangın söndürüldü

Yenimahalle'deki Yıldırımlar Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanı yangını, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü; dükkan ve araçlarda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 00:25
İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol sağlandı

Başkentte, Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar aldı.

