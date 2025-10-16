Yenimahalle'de oto tamir dükkanında yangın söndürüldü

İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol sağlandı

Başkentte, Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar aldı.