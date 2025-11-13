Yenipazar’da altyapı ve yeşil alan çalışmaları Çarşı Mahallesi’nde sürüyor

Halı saha, sosyal tesis ve yeni sokak projeleri

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Çarşı Mahallesi bölgesinde kapsamlı altyapı ve yeşil alan çalışmaları başlatıldı.

Yenipazar Belediyesi ekipleri, Çarşı Mahallesi Villalar Bölgesi ile Kooperatif Siteleri alanında halı saha ve sosyal tesis inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan yapılan çalışmalar ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu çalışmaların yanı sıra bölgedeki imar durumunu göz önüne alarak yeni sokaklar ve yollar açacağız. Buradaki alt yapı çalışmaları için gerekli kurumlarla iletişime geçtik, kısa zamanda bu sokakların da alt yapıları tamamlanacak. Bölgede bulunan yeşil alan vasıflı yere yeni bir çocuk oyun parkı kazandıracağız. Yıllardır yolu yapılmayan sokakların yollarını yapacağız. Kısacası Çarşı Mahallemize yeni bir çehre kazandıracağız"

Belediye yetkilileri, imar planlarına uygun olarak planlanan yeni sokak ve yol altyapılarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağını belirtti.

