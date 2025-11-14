Yenipazar'da Koyunlar Mahallesi giriş yolu yenileme çalışması başladı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Koyunlar Mahallesi giriş yolunda yenileme ve parke taşı düzenlemesine başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:21
Belediye ekipleri saha çalışmalarına başladı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, seçim döneminde verdiği sözleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek Koyunlar Mahallesi giriş yolunda yenileme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Yenipazar Belediyesi ekipleri, mahalle girişinde uzun süredir ihtiyaç duyulan düzenlemeyi başlatarak yolun hem düzeltilmesi hem de genişletilmesi için sahaya indi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin parke taşıyla kaplanacak olması planlanıyor.

Başkan Malik Ercan, seçim öncesinde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için planlı şekilde çalıştıklarını ve Koyunlar Mahallesi giriş yolunun da bu kapsamda programa alındığını ifade etti.

Ercan, ilçede ulaşım konforunu artıran her adımın Yenipazarlılar için atıldığını hatırlatarak hizmetlerin aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.

