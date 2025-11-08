Yenişehir'de 725 Yıllık Mekânda Osmanlı Geleneği Canlanıyor

Yenişehir'de Pustinpuş Baba bölgesine Osmanlı kıl çadırları kurulacak; Osmanlı yemekleri, şerbetleri ve döneme ait etkinlikler ziyaretçilere sunulacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:15
Osmanlı'nın kuruluş döneminde ilk Başşehir ilan edilen Yenişehir'de, 725 yıllık tarihi Pustinpuş Baba bölgesinde Osmanlı gelenekleri yaşatılacak. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, alanın Osmanlı motifleriyle donatılacağını açıkladı.

Tarihi zaviye ve proje

Pustinpuş Baba, Orhan Bey tarafından 1300 yılında yapımına başlanan ve Babasultan camii'nin bulunduğu tarihi mekânda yer alıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, alana sosyal tesisler ve mesire alanları kazandırmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

Başkan Özel'in açıklaması şöyle:

"Burada Osmanlı otağlarının, mesire alanlarının olacağı bir sosyal tesis kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu alanda Osmanlı motifleriyle hazırlanmış özel Osmanlı kıl çadırları yer alacak. Aileler çocuklarıyla birlikte buraya gelerek hem o dönemim lezzetlerini hem de o döneme ait hazırlanmış tesislerde güzel vakit geçirecekler. Burada Osmanlı şerbetleri Osmanlı Yemekleri, Osmanlı kahvaltısı ve daha birçok önemli sürprizler burada olacak"

Güvenlik ve ziyaretçi deneyimi

Projede ziyaretçilere dönemin atmosferini yaşatacak Osmanlı kıl çadırları ile geleneksel lezzetlerin sunulması hedefleniyor. Başkan Özel, bölgenin tarihi önemine dikkat çekerek projenin hem kültürel hem de sosyal bir değer taşıdığını vurguladı.

Başkan Özel'in diğer açıklaması şöyle:

"Bulunduğumuz tarihi mekana adı verilen ve onun adına yaptırılan Pustinpuş Baba, Osman Gazi ve oğlu Orhan Bey’in fetihlerine adamlarıyla birlikte katılmış manevî bir şahsiyettir. Bu zaviye onun adına Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Halkımızın güvenliği için tesislerimizi kameralar ile donattık. Pustinpuş Baba, zaviyesi Babasultan camiinin olduğu bölgede herkesin bir anısı bulunuyor. Bu önemli mekanda ok atmadan tutun değişik lotolar yer alacak. Yenişehir Osmanlının ilk başşehri bizlerde bu tarihi mekanda Osmanlı dönemimize ait gelenek ve lezzetleri misafirlerimize sunmak istiyoruz"

Proje, ziyaretçilere hem tarihi bir atmosfer hem de Osmanlı mutfağından örnekler sunarak bölgenin kültürel mirasını canlı tutmayı amaçlıyor.

