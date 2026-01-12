Yenişehir'de Cumartesi Kapalı Pazar Yeri Projesi Başladı

Yenişehir Belediyesi, Cumartesi Kapalı Pazar Yeri projesi için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ercan Özel öncülüğünde yürütülen girişimle ilçeye modern ve konforlu bir alışveriş alanı kazandırılması hedefleniyor.

Proje toplantısı ve teknik hazırlıklar

Başkan Ercan Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen proje toplantısına belediye yetkilileri ile teknik ekip katıldı. Toplantıda kapalı pazar yerinin mimari yapısı, kullanım alanları ve teknik detayları ele alındı.

Zemin etüt çalışmaları titizlikle sürüyor; proje sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Ercan Özel'in açıklaması

Başkan Özel, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi günleri Hatuniye Sokak’ta kurulan meyve ve sebze pazarımızı daha modern, düzenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla Güldeste Caddesi’nde Kapalı Pazar Yeri projemizi başlattık. Proje çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak temel atma törenimizi gerçekleştirmeyi ve yıl içerisinde ilçemize yakışır modern ve konforlu bir alışveriş alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz".

