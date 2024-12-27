Yenişehirlioğlu'ndan Eğitim Vurgusu: 'Kültür ve Manevi Değerler de Önemli'

Yenişehirlioğlu'ndan Eğitim Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da düzenlenen bir söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Yenişehirlioğlu, "Evlatlarımızın yüreklerine bilginin yanında kültürümüzü, manevi değerlerimizi, cesareti ve insan sevgisini de koyduğumuzda iyi bir eğitimden, insanlık adına mutluluktan, gelecek adına umuttan bahsedebiliriz." dedi.

Öğretmen Akademisi Söyleşisi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Edebiyat, Kültür ve Şehir" adlı etkinlikte konuşan Yenişehirlioğlu, medeniyet ve tarihe bağlılığın eğitimdeki önemine değindi.

“Eğitim sadece bilgi ile sınırlı olmamalıdır” diyen Yenişehirlioğlu, "Köklerimize, medeniyetimize ve tarihimize bağlı kaldığımız müddetçe yükselmemizin sınırı yoktur. Bugün evlatlarımızın ellerinden tutup onların yüreklerine sadece bilgiyi koymamak gerekir." açıklamasında bulundu.

Geleceğin Mimarları: Öğretmenler

Öğretmenleri geleceğin mimarları olarak gördüklerini belirten Yenişehirlioğlu, bu yoldaki öğretmenlerin en büyük destekçisi olduklarını vurguladı. Programa ayrıca Vali Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Faik Gürocak ile çeşitli öğretmenler katıldı.

Katılımcılar, etkinlik sonrası fuaye alanında kurulan stantlardaki yöresel ürünleri inceleme fırsatı buldu.