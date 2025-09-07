Yenişehirlioğlu: 'Terörsüz Türkiye'de Geri Dönüş Yok' — Osmaniye'den Net Mesaj

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Osmaniye'deki temasları kapsamında partisinin il teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi ve bölgesel güvenlik ile ekonomi gündemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede kararlılık

Yenişehirlioğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak "Hiç kimse endişe etmesin ki bu süreçten asla geriye dönüş yoktur ve en ufak bir taviz de verilmeyecektir. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye artık terörden arındırılmış, geleceğe doğru kararlı adımlarla yol almaktadır." ifadelerini kullandı. Osmaniye'nin bu mücadelede önemli bedeller ödediğini, fakat pes etmediğini vurguladı.

Ekonomik dayanıklılık ve reform vurgusu

Yenişehirlioğlu, bölgedeki çatışmalar ve küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının son 2,5 yılda birçok sınamayı başarıyla geçtiğini söyledi. Bazı çevrelerin ekonomik sabotaj girişimlerinin milletin feraseti ve devletin dirayeti sayesinde başarıya ulaşmadığını ifade etti.

Ekonomide üretim, istihdam ve ihracatın artmakta olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, yapısal dönüşüm tamamlandığında Türkiye'nin küresel ekonominin güçlü aktörlerinden biri olacağını kaydetti.

'Türkiye Yüzyılı' ve hizmet siyaseti

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na da katılan Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin pusulasının milletin talepleri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen hizmet siyasetiyle 24 yıl içinde Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vurduklarını ifade etti.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu 86 milyonun ortak hayali olarak niteleyen Yenişehirlioğlu, bu vizyonla köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir halkla buluşulduğunu anlattı. Vizyonun sadece siyasi söylem olmadığını, aynı zamanda kardeşliğin ve ortak yürüyüşün ifadesi olduğunu vurguladı.

Son mesaj: Birlik ve sabır

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin ağır bedeller ödeyerek geldiği noktayı aştığını, el birliğiyle son düzlüğe yaklaşıldığını belirtti. "Biraz daha sabır, biraz daha dikkatle inşallah menzile maksudumuza el birliği ile varacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı ve Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı liderliğinde hedefe ulaşılacağının altını çizdi.

