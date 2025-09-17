Yerapetritis ve Tahir el-Baur Atina'da Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile Atina'da bir araya geldi; görüşme bakanlık tarafından X hesabından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:17
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Resmi Açıklama ve Paylaşımlar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair bilgiyi Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda görüşmeden fotoğraf karelerine de yer verildi.

Önceki Temas

Yerapetritis, 8 Eylül'de Atina'da Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Genel Direktörü Belkasım Hafter ile de bir araya gelmişti.

