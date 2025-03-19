Yerebakan: 'AK Parti'nin Işığı Türkiye'nin Dört Bir Yanına Uzanıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Gümüşhane'de 22 yıllık hizmetlerine değindi ve Türkiye Yüzyılı'na hazırlandıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:57
Yerebakan: 'AK Parti'nin Işığı Türkiye'nin Dört Bir Yanına Uzanıyor'

Yerebakan, Gümüşhane'de Partisinin Başarılarını Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin 22 yıl önce başlattığı hizmet yolculuğunun Türkiye'nin her köşesine ulaştığını belirtti. Gümüşhane il başkanlığını ziyaretinde konuşan Yerebakan, bu süreçte ülkenin refahını artırma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Her Şehre Eserler Kazandırıldı

Yerebakan, “Her şehrimize eserler kazandırdık. İnsanımızın refahını artırmak için mücadele ettik.” diyerek AK Parti'nin yürüttüğü projelere dikkat çekti.

AK Parti ve Milletin Şahlanışı

Milletine ve ülkesine sevdalı olduklarını vurgulayan Yerebakan, “AK Parti'mizin 22 yıl önce yakmış olduğu ışık, Rize'den İstanbul'a, Ankara'dan Diyarbakır'a, Edirne'den Hakkari'ye kadar aydınlatmadık yer bırakmadı.” şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'na Doğru

Türkiye'nin yeni hedefleri olduğuna değinen Yerebakan, “Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rolü

Yerebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin sorunlarıyla dertlenmiş bir lider olduğunu vurgulayarak, “Artık Türkiye’nin değil, mazlum coğrafyaların da umududur.” dedi.

Sağlık Yatırımları ve Yeni Politikalar

Sağlık sektöründe yapılan yatırımlara dikkat çeken Yerebakan, “Siyaset toplumun yaşam maliyetini düşürmek için yapılır.” diyerek, gelecekte karşılaşabilecekleri maliyet sorunlarına da değindi. “Sistemi yenileyecek politikaları birlikte oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti....

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yerebakan, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti....

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yerebakan, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü
5
Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
7
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL