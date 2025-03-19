Yerebakan: 'AK Parti'nin Işığı Türkiye'nin Dört Bir Yanına Uzanıyor'

Yerebakan, Gümüşhane'de Partisinin Başarılarını Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin 22 yıl önce başlattığı hizmet yolculuğunun Türkiye'nin her köşesine ulaştığını belirtti. Gümüşhane il başkanlığını ziyaretinde konuşan Yerebakan, bu süreçte ülkenin refahını artırma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Her Şehre Eserler Kazandırıldı

Yerebakan, “Her şehrimize eserler kazandırdık. İnsanımızın refahını artırmak için mücadele ettik.” diyerek AK Parti'nin yürüttüğü projelere dikkat çekti.

AK Parti ve Milletin Şahlanışı

Milletine ve ülkesine sevdalı olduklarını vurgulayan Yerebakan, “AK Parti'mizin 22 yıl önce yakmış olduğu ışık, Rize'den İstanbul'a, Ankara'dan Diyarbakır'a, Edirne'den Hakkari'ye kadar aydınlatmadık yer bırakmadı.” şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'na Doğru

Türkiye'nin yeni hedefleri olduğuna değinen Yerebakan, “Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rolü

Yerebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin sorunlarıyla dertlenmiş bir lider olduğunu vurgulayarak, “Artık Türkiye’nin değil, mazlum coğrafyaların da umududur.” dedi.

Sağlık Yatırımları ve Yeni Politikalar

Sağlık sektöründe yapılan yatırımlara dikkat çeken Yerebakan, “Siyaset toplumun yaşam maliyetini düşürmek için yapılır.” diyerek, gelecekte karşılaşabilecekleri maliyet sorunlarına da değindi. “Sistemi yenileyecek politikaları birlikte oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yerebakan, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yerebakan, burada konuşma yaptı.