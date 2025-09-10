Yerebakan Mardin'de: 'Terörsüz Türkiye, Kardeşliğin Türküsü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Mardin'de 'Terörsüz Türkiye'nin yalnızca silahların susması değil, kalpleri kazanma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:41
Yerebakan Mardin'de: 'Terörsüz Türkiye, Kardeşliğin Türküsü'

Yerebakan Mardin'de: 'Terörsüz Türkiye, Kardeşliğin Türküsü'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında verilen mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, 'Terörsüz Türkiye demek, yalnızca silahların susması değildir. Bu aynı zamanda bir kalpleri kazanma, gönülleri onarma mücadelesidir' sözleriyle Mardin'de önemli bir mesaj verdi.

Yerebakan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında kente gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüşmesinin ardından medeniyet şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmasında siyasetin yalnızca kürsüde değil, sahada, kapıdan kapıya ve gönülden gönle yürütüldüğünü belirten Yerebakan, 'Bir gün boyunca şehrin dört bir yanına dağılacak olan yol arkadaşlarımız, esnafın kapısını çalacak, evlerin sofrasına oturacak, sokaklarda gençlerle buluşacak, şehit ailelerimizi ziyaret edecek' dedi.

Yerebakan, Mardin'in bu topraklarda yaşanan en büyük sınavların tanığı olduğunu hatırlatarak, 'Nice ocaklara ateş düştü, nice gencecik fidanlarımızı şehit verdik. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Şehitlerin hatırasına vurgu yaparak, onların emaneti konusunda kararlılık dile getirildi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefiyle huzurun, güvenin ve kardeşliğin yeniden kök salacağının altını çizen Yerebakan, 'Yarım asır süren terör belasının karanlığı, inşallah yerini aydınlığa bırakacak' değerlendirmesinde bulundu.

Yerebakan ayrıca, 'Terörsüz Türkiye demek, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Hakkari'nin gençlerinin kendi topraklarında iş bulması, kendi şehirlerinde mutlu yaşaması demektir' dedi ve bu hedefin kinle değil hukukla, öfkeyle değil adaletle, sloganla değil hizmetle gerçekleştirileceğini vurguladı.

'Terörsüz Türkiye demek, bir annenin evladını askere gönderirken yüreğinin daha huzurlu olması, bir babanın evladına güvenle gelecek kurabilmesidir' sözleriyle hedefin toplumsal ve ekonomik boyutuna dikkat çekildi. Yerebakan, 'İşte bunun için bir elimiz kardeşliğin hukukunda, öteki elimiz kalkınmanın emeğinde olacak' dedi.

Mardin'in stratejik önemine de değinen Yerebakan, 'Mardin'de huzur olursa, Türkiye'de huzur olur. Mardin'de barış kökleşirse, bütün bölgemiz barışla yoğrulur' diyerek Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesindeki birlik ve huzur vurgusunu yineledi.

Program kapsamında Yerebakan, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Başkanı Mehmet Uncu ile birlikte merkez Artuklu ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde kanat önderleriyle, Birinci Cadde'de ise esnafla bir araya geldi. Ziyarete AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Mardin İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, siyasi parti temsilcileri ve partililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan (sağ2), Mardin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan (sağ2), Mardin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan (sağ2), Mardin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"...

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
4
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
5
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
6
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
7
Balıkesir Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek