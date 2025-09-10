Yerebakan Mardin'de: 'Terörsüz Türkiye, Kardeşliğin Türküsü'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında verilen mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, 'Terörsüz Türkiye demek, yalnızca silahların susması değildir. Bu aynı zamanda bir kalpleri kazanma, gönülleri onarma mücadelesidir' sözleriyle Mardin'de önemli bir mesaj verdi.

Yerebakan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında kente gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüşmesinin ardından medeniyet şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmasında siyasetin yalnızca kürsüde değil, sahada, kapıdan kapıya ve gönülden gönle yürütüldüğünü belirten Yerebakan, 'Bir gün boyunca şehrin dört bir yanına dağılacak olan yol arkadaşlarımız, esnafın kapısını çalacak, evlerin sofrasına oturacak, sokaklarda gençlerle buluşacak, şehit ailelerimizi ziyaret edecek' dedi.

Yerebakan, Mardin'in bu topraklarda yaşanan en büyük sınavların tanığı olduğunu hatırlatarak, 'Nice ocaklara ateş düştü, nice gencecik fidanlarımızı şehit verdik. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Şehitlerin hatırasına vurgu yaparak, onların emaneti konusunda kararlılık dile getirildi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefiyle huzurun, güvenin ve kardeşliğin yeniden kök salacağının altını çizen Yerebakan, 'Yarım asır süren terör belasının karanlığı, inşallah yerini aydınlığa bırakacak' değerlendirmesinde bulundu.

Yerebakan ayrıca, 'Terörsüz Türkiye demek, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Hakkari'nin gençlerinin kendi topraklarında iş bulması, kendi şehirlerinde mutlu yaşaması demektir' dedi ve bu hedefin kinle değil hukukla, öfkeyle değil adaletle, sloganla değil hizmetle gerçekleştirileceğini vurguladı.

'Terörsüz Türkiye demek, bir annenin evladını askere gönderirken yüreğinin daha huzurlu olması, bir babanın evladına güvenle gelecek kurabilmesidir' sözleriyle hedefin toplumsal ve ekonomik boyutuna dikkat çekildi. Yerebakan, 'İşte bunun için bir elimiz kardeşliğin hukukunda, öteki elimiz kalkınmanın emeğinde olacak' dedi.

Mardin'in stratejik önemine de değinen Yerebakan, 'Mardin'de huzur olursa, Türkiye'de huzur olur. Mardin'de barış kökleşirse, bütün bölgemiz barışla yoğrulur' diyerek Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesindeki birlik ve huzur vurgusunu yineledi.

Program kapsamında Yerebakan, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Başkanı Mehmet Uncu ile birlikte merkez Artuklu ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde kanat önderleriyle, Birinci Cadde'de ise esnafla bir araya geldi. Ziyarete AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Mardin İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, siyasi parti temsilcileri ve partililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan (sağ2), Mardin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.