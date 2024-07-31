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Yerebatan Sarnıcı'nda 'Yeraltının Kapıları' Sergisi Açıldı

Çekyalı heykeltıraşların eserlerinin yer aldığı sergi, Yerebatan Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:42
Yerebatan Sarnıcı'nda 'Yeraltının Kapıları' Sergisi Açıldı

'Yeraltının Kapıları' Sergisi Yerebatan Sarnıcı'nda Sanatseverlerle Buluştu

Çekyalı heykeltıraşlar Vlastimil Beranek ve Jaroslav Prosek'in kristal heykellerinden oluşan 'Yeraltının Kapıları: Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma' adıyla düzenlenen sergi, tarihi Yerebatan Sarnıcı'nda açıldı. Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla hayata geçirildi.

Kürasyonda Mahir Polat ve Miroslav Kroupa İmzası

Serginin küratörlüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Miroslav Kroupa üstlendi. Polat, sergiyi ziyaret etmeyi planlayan 1 milyon aşkın kişi olduğunu belirterek, "Yerebatan Sarnıcı, insanlığın ortak mirası ve evrensel bir öneme sahip" dedi.

Çekya Başkonsolosu'ndan Anlamlı Mesaj

Açılışta Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova, iki ülkenin köklü ilişkilerine vurgu yaparak, "Sanatçılarımızın eserleri, Yerebatan Sarnıcı'nın tarihi dokusuyla buluştu" şeklinde konuştu.

Tarih ve Sanatın Buluşması

Çekya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Radek Rubes, sergiyi değerlendirirken, "Yerebatan Sarnıcı, 1500 yıl öncesine dayanan tarihi yapısıyla çağdaş sanatla buluşuyor" dedi. Bu serginin tarih ve çağdaş sanatı bir araya getirdiğini vurguladı.

Serginin Temel Teması ve Eserler

Polat, sergide yer alan eserlerin Yerebatan Sarnıcı'nın su ve taş arasında diyalog kurduğunu belirtti. Serginin önemli bir diğer boyutunun ise Platon'un 'mağara alegorisi' ile ilişkisi olduğuna dikkat çekerek, "Gerçeklik ve yer altı gibi konuları sanatı kullanarak gündeme taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecektir.

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