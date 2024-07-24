Yerebatan Sarnıcı'nda 'Yeraltının Kapıları' Sergisi Açılıyor

Yerebatan Sarnıcı'nda 'Yeraltının Kapıları' Sergisi

Çek Cumhuriyeti'nin ünlü sanatçıları Vlastimil Beranek ve Jaroslav Prosek'in eserleri, Yerebatan Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak. 'Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma' başlıklı sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 1 Ağustos'ta kapılarını açıyor.

Serginin Temaları ve İki Temel Malzeme

Küratörler Dr. Mahir Polat ve Miroslav Kroupa eşliğinde hazırlanan sergi, suyun içinde yer alan kristal heykellerle ziyaretçilerini karşılayacak. Bu eserler, sarnıcın su ve taş yapısıyla etkileşimde bulunarak, realite, mitoloji, yansıma ve geçiş temalarını derinlemesine keşfetmeye olanak tanıyor.

Platon'un Alegorisi ve Geçmişle Bugün

Vlastimil Beranek'in sanatı, geçmiş ve bugünü yüzeye çıkarırken, Jaroslav Prosek'in eserleri de izleyicileri Mezopotamya'nın tarihi köklerine götürüyor. Ziyaretçiler, yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait ilk camın yarı fosil meşe altındaki buluşmasıyla kolektif hafızaları sorgulayacak.

Uzun Süreli Ziyaret

Yerebatan Sarnıcı'ndaki bu sergi, 30 Kasım'a kadar devam edecek ve sanat tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunacak. Geçiş ve yansıma temalarının sanatsal biçimde yansıtıldığı bu etkinlik, dolayısıyla sıradan bir turistik ziyaretin ötesine geçiyor.