Yerel Kalkınma Hamlesi ile Türkiye'nin Üretim Gücü Artacak

Yerel Kalkınma Hamlesi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, 'Devreye alacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi programıyla her şehirde dört başlığı stratejik yatırım teşvikleriyle destekleyeceğiz,' dedi.

Türkiye'nin Üretim Üssü Olma Hedefi

Bakan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir üretim üssü haline geldiğini belirtti. Kacır, 'Bugün Türkiye, bölgede ve dünyada en önemli üretici ülkelerden biri durumunda. Özellikle ticari araçlar, güneş panelleri ve beyaz eşya gibi birçok sektörde Avrupa'nın en güçlü tedarikçisi konumundayız,' ifadelerini kullandı.

İhracat ve Sanayi Üzerindeki Etkiler

Bakan, Türkiye'nin ihracatının 262 milyar dolara çıkmasının hemen ardından, 'Sanayi ürünlerinin ihracatı, Türkiye'nin ihracatının %95'ten fazlasını oluşturuyor,' dedi. Ayrıca, Isparta'nın organize sanayi bölgeleri için gerekli altyapı desteklerinin her zaman verileceğini ve yatırım alanlarının gelişmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

AR-GE Yatırımları ve Destekler

Bakan Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla Isparta'ya son 22 yılda 1 milyar 700 milyon lira destek verdiklerini vurguladı. 'Bunun büyük bir kısmı üniversiteler ve akademisyenler için AR-GE projelerine harcandı,' diyerek, AR-GE merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

TEKNOFEST ve Gençlik

Kacır, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine de değinerek, gençlerin bu organizasyonla ne kadar heyecanlandırıcı projeler sunduğunu ifade etti. 'İş dünyamızın ilerlemesi için gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması oldukça önemli,' dedi.

Toplantının sonunda, Bakan Kacır, 'Her şehirde belirleyeceğimiz dört başlıkla, yerel potansiyeli dikkate alarak uluslararası yatırımları teşvik edeceğiz,' diyerek sözlerini tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programları kapsamında geldiği Isparta'da, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programları kapsamında geldiği Isparta'da, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programları kapsamında geldiği Isparta'da, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programları kapsamında geldiği Isparta'da, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.