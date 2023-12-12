Yerel Seçim çalışmaları başladı: AK Parti'nin aday planı belli oldu

Türkiye Yerel Seçimlere doğru giderken her an yeni gelişmeler gündemde yerini alıyor. Sürece ilişkin partilerden gelen açıklamalar merak konusu olurken bazı tahminler de ortaya atılıyor. Yapılan tahminler arasında CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday göstermesi bekleniyor. İYİ Parti, seçimde CHP ile ittifak yapmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti, Anadolu'da bazı adaylarını daha önce duyurmuştu, İzmir'de Ümit Özlale aday olarak belirlenmişti.





İYİ Parti'de O İsimler Konuşulmaya Başlandı

İYİ Parti'nin seçime doğru giderken adaylara dair Genel Başkan Meral Akşener'in aklında bazı isimlerin yer aldığı düşünülüyor. Özellikle İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için düşündüğü isimlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ilgili bazı bilgiler geliyor. Tahminler ve gelen bilgilere göre İstanbul'da Buğra Kavuncu'nun, Ankara'da ise parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun aday gösterilmesi bekleniyor. Ancak, seçime kısa bir süre kala İYİ Parti'nin, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a destek verme olasılığı da konuşulan konular arasında yer alıyor.





AK Parti İstanbul ve Ankara'da Seçime Kimlerle Gidecek?

Adaylara yönelik merakla beklenen cephelerden biri de AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı oldu. İki partinin İstanbul'da Murat Kurum'un, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isimleri ön plana çıktığı belirtiliyor. AK Parti'nin Ankara'da ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve eski belediye başkanlarından Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek gösterilen adaylar arasında bir adım öne çıkıyor. Seçim sürecinde AK Parti ve MHP'nin belirleyeceği stratejiler, aday tercihleri ve ittifaklar, yerel seçimlerin sonuçlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçime yönelik belirlediği aday stratejisi ile ilgili düşüncelerini önceki günlerde açıkladı. Erdoğan, "Yük olan değil yük alan isimlerle seçime gireceğiz" şeklinde ifade ederek partisinin seçim stratejisinin odak noktasını vurguladı. Bu açıklamayı MHP'de Saffet Sancaklı'nın istifası izlemişti.

Aralık ayı içerisinde, AK Parti'nin büyükşehirlerde aday göstereceği isimlere yönelik açıklama yapması bekleniyor. Büyük şehirlerin ardından ise diğer illere yönelik belirlenen adayların duyurulacağı düşünülüyor.