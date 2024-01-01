Yerel seçim için süreç başladı! YSK yarın duyuracak!

Mahalli İdareler Seçimleri için belirlenen seçim takvimi oldukça detaylı bir süreci içeriyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan takvime göre, seçim hazırlıkları, seçmen kütüklerinin güncellenmesiyle başladı. Bu süreçte siyasi partilerin aday belirleme süreci, muhtarlık bölgesi askı listelerinin oluşturulması gibi aşamaların netleştiği belirli tarihler bulunuyor. Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin başvuruları da takvimde yer alıyor.

Adaylık başvuruları, eksikliklerin tamamlanması ve kesin aday listelerinin ilan edilmesi gibi aşamalarla devam eden süreç, seçim propagandası ve yasaklarının başlamasıyla oy verme gününe kadar devam ediyor. Bu süreçte seçmenlere bilgi kağıtlarının dağıtımı ve sandık kurullarının oluşumu gibi detaylar, seçim gününe kadar planlanmış durumda. Son olarak, seçim günü olan 31 Mart'ta oy kullanma işlemi gerçekleşecek.

İşte 31 Mart seçim takvimi;





10 Ocak



Partiler, aday tespiti için hangi seçim çevrelerinde, ne usul ve esaslarla adaylarını belirleyeceklerini mesai bitimine kadar açıklayacaklar.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklu, taksirli suçlu askı listeleri askıdan indirilecek; bu konudaki itirazlar sona erecek. Seçmen kayıtları bina bazında YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabilecek.

Seyyar sandıklarda oy kullanma hakkına sahip yatağa bağımlı seçmenler, talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurularını tamamlayacaklar.

27 Ocak

YSK tarafından siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilecek. Kura sonuçları aynı gün ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin, aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmeleri için son tarih.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanılacak yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Oy kullanma yerleri ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat

İl seçim kurulları, birleşik oy pusulalarının basımına yönelik gerekli olan ön hazırlıklara başlayacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyelikleri listelerini detaylıca düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim etmeleri için son gün. Bağımsız adaylar da adaylık başvurularını en geç 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecekler.

22 Şubat

Siyasi partiler, aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamak için son günlerini yaşayacaklar.

23 Şubat

Geçici nitelikteki aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri resmi olarak ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve beraberinde seçim yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sona erdiği gün.

31 Mart

Oy verme günü.