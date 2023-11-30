Yerel Seçim Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj Var: Şehirlerimizi Geri Kazanacağız!

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili konuşma yaptı.

Yerel Seçim Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj Var: Şehirlerimizi Geri Kazanacağız!
Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndan son dakika açıklamaları gündemde. Erdoğan açıklamalarında, "49 arkadaşımız bayrağı yeni arkadaşlarına devretti. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı yoğun şekilde başlattık. Seçim takvimimiz ilerliyor." ifadelerine yer verdi.

recep-tayip-erdoğan

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, MHP başkanı ile yaptığı görüşmeye istinaden verimli bir görüşme olduğunu belirtti. MHP ile AK Parti arasındaki ittifakın daha güçlenerek geleceğe taşınacağının altını çizdi. Öte yandan İstanbul'un mücadelede önemli parolalardan biri olduğunu da vurguladı. Cumhur ittifakının İstanbul için "doğru adaylarla" seçime dahil olacağına ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında pek çok noktaya değindi. Erdoğan açıklamasında, "Milletimizi bu cenderen Mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah’ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetini hızla sürdürüyor. Her bir belediyemizin saymaya kalsak saatler sürecek hizmetleri var. Deprem bölgesinden elimizi zaten çekmedik. Belediyelerimiz ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şehirlerimiz arasında asla ayrımcılık yapmadık. Aksini söyleyen bu ülkeye yalan söylüyor demektir." ifadelerine yer verdi. 

Öne Çıkanlar
Yeşil çayı günün bu saatlerinde için! Doğru zamanlamayla haftada 5 kilo verdiriyor Yeşil çayı günün bu saatlerinde için! Doğru zamanlamayla haftada 5 kilo verdiriyor
Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi
Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor Vakıfbank müşterilerine kişi başı 750 TL ödeme! Telefondan tek tıkla hesaba yatıyor
Çok Okunanlar
GSS borcu olanların yüreğine su serpildi! Borcu olan gözünü bu tarihe dikti! GSS borcu olanların yüreğine su serpildi! Borcu olan gözünü bu tarihe dikti! 28 Kasım 2023 Günlük Burç Yorumları: Burçları Bugün Neler Bekliyor? Kim Şanslı Kim Şansız Olacak? İşte Detaylar! 28 Kasım 2023 Günlük Burç Yorumları: Burçları Bugün Neler Bekliyor? Kim Şanslı Kim Şansız Olacak? İşte Detaylar! Çinli Dev Markadan Türkiye'ye Yatırım Kararı! Açılacak Fabrika İçin Yer Arıyorlar! Çinli Dev Markadan Türkiye'ye Yatırım Kararı! Açılacak Fabrika İçin Yer Arıyorlar! Google Hesapları Silecek: Engel Olmak İçin Yarın Son Gün! Google Hesapları Silecek: Engel Olmak İçin Yarın Son Gün! Meral Akşener ile Özgür Özel'den Açıklama: Seçim Öncesi İttifak Olacak Mı? İşte Yanıtı! Meral Akşener ile Özgür Özel'den Açıklama: Seçim Öncesi İttifak Olacak Mı? İşte Yanıtı! CHP'li belediye başkanından bomba karar: Aday olmayacak CHP'li belediye başkanından bomba karar: Aday olmayacak