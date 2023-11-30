Yerel Seçim Öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj Var: Şehirlerimizi Geri Kazanacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndan son dakika açıklamaları gündemde. Erdoğan açıklamalarında, "49 arkadaşımız bayrağı yeni arkadaşlarına devretti. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı yoğun şekilde başlattık. Seçim takvimimiz ilerliyor." ifadelerine yer verdi.





Açıklamalarına devam eden Erdoğan, MHP başkanı ile yaptığı görüşmeye istinaden verimli bir görüşme olduğunu belirtti. MHP ile AK Parti arasındaki ittifakın daha güçlenerek geleceğe taşınacağının altını çizdi. Öte yandan İstanbul'un mücadelede önemli parolalardan biri olduğunu da vurguladı. Cumhur ittifakının İstanbul için "doğru adaylarla" seçime dahil olacağına ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında pek çok noktaya değindi. Erdoğan açıklamasında, "Milletimizi bu cenderen Mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah’ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetini hızla sürdürüyor. Her bir belediyemizin saymaya kalsak saatler sürecek hizmetleri var. Deprem bölgesinden elimizi zaten çekmedik. Belediyelerimiz ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şehirlerimiz arasında asla ayrımcılık yapmadık. Aksini söyleyen bu ülkeye yalan söylüyor demektir." ifadelerine yer verdi.